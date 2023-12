Basket Calabrese in lutto. E’ morto Pino Campolo

Pino Campolo è stato uno dei protagonisti del basket reggino e calabrese alla guida dell’Azzurrina tra gli anni ’80 e ’90. Squadra che partita dai campionati minori sfiorò sotto la sua presidenza la promozione anche in Serie B2.

Pino Campo sarà da tutti ricordato, oltre che per la competenza cestistica, anche per il suo carattere di acceso presidente-tifoso ma soprattutto per la sua generosità di uomo. Nella sua Azzurrina hanno militato tanti talenti della pallacanestro reggina ed allenatori di ottimo livello. Ciao Pino, non dimenticherò mai le nostre chiacchierate e la stima reciproca che ci legava pur essendo stati sempre avversari.

Fabrizio Pace