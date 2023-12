E’ arrivato Threads

Dopo mesi dal suo primo lancio, avvenuto a Luglio negli Stati Uniti, in Europa arriva Threads, il nuovo social della famiglia Meta, dell’imprenditore e informatico Mark Zuckerberg. Il ritardo in Europa è stato dovuto per via delle regole previste dal Digital Act .

Thread è la nemesi di X ( l’ex Twitter), con l’unica differenza che sulla nuova piattaforma non c’è la sezione tendenze, ma Elon Musk ha apportato diversi cambiamenti, come un limite di lettura di tweet al giorno, o la spunta blu a pagamento che offre molti vantaggi rispetto a chi ne è sprovvisto. Sono nati molti malcontenti dopo queste variazioni su X.

Dopo l’arrivo di Threads su territorio Europeo, Zuckerberg ha scritto sul social: “Oggi apriamo Threads a più paesi in Europa. Benvenuti a tutti”. La nuova app è stata scaricata in sole pochissime ore, togliendo dalle mani il record a ChatGPT, quest’ultima aveva ottenuto 1 milione di iscrizioni in soli 5 giorni, mentre Threads a Luglio aveva ottenuto 10 milioni di iscrizioni in sole 7 ore.



Threads è la nuova piattaforma che permette di discutere con chiunque partecipando a un dibattito politico, ma non solo, tutti potranno parlare di ogni tipo di argomento, ma, ci sarà una novità.

A inizio 2024 Metà attiverà su Threads, la verifica dei post condivisi, per combattere contro le fake news (anche per via delle elezioni presidenziali usa 2024) che verranno controllate non da una intelligenza artificiale, ma da una persona in carne e ossa.

AO