Milano: Sequestro preventivo d’urgenza per oltre 86 mln di € nei confronti di una società leader nel settore della logistica

13:20 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per l’importo complessivo di 86.469.931,21 euro nei confronti di una società leader nel settore della logistica, per somministrazione illecita di manodopera.

E’ stata scoperta una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti e dalla stipula di fittizi contratti d’appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, per un ammontare complessivo di 480 milioni di euro, più 86 milioni di euro di IVA.

Si evidenzia che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Nulla osta A.G.: concesso

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Milano