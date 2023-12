Pullman di linea uscito di strada a Torrevecchia Pia (Pv)

18:30 – Dalle 16:30 circa squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Lodi e di Pavia stanno intervenendo a Torrevecchia Pia nel pavese, a causa di un pullman di linea uscito di strada.

A bordo del mezzo pesante vi erano 13 persone. Sei passeggeri sono stati soccorsi dagli uomini dei Vigili del Fuoco, in quanto rimasti bloccati nel mezzo. Gli elmetti rossi, come si apprende dal video pubblicato sulla loro pagina ufficiale di “X”, sono ancora in azione per la messa in sicurezza del mezzo e della carreggiata.

Federica Romeo