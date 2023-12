Taranto. Il NAS sequestra alimenti non tracciabili

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Taranto, 14/12/2023 16:40

Sessanta chili di materie prime e preparazioni alimentari e cento litri di salse varie non meglio identificate detenute in contenitori anonimi per un valore di circa 2.500 euro. Sospensione di due attività nel settore alimentare. Questo il risultato di alcuni controlli effettuati dal NAS di Taranto in collaborazione con il S.I.A.N. dell’ASL tarantina nei comuni di Grottaglie e Taranto.

Infatti, durante l’ispezione di due attività, in particolare di un panificio e di un ristorante asiatico, sono state riscontrate carenze igieniche gravi che hanno portato necessariamente alla chiusura delle stesse e al sequestro degli alimenti. Inoltre, in uno dei locali sono stati rinvenuti alimenti con data di scadenza e TMC superati mentre nell’altra, per molte delle materie prime era assente la documentazione che ne attestasse la provenienza.

Ai fini della tutela della salute pubblica, l’ASL ha disposto l’immediata sospensione delle attività e ai titolari sono state elevate sanzioni amministrative.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/il-nas-sequestra-alimenti-non-tracciabili