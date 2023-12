USA: frena vendita fucili a Israele

L’amministrazione Biden ha deciso di frenare la vendita di fucili prodotti negli Stati Uniti allo Stato di Israele, per via dei timori nati dopo gli attacchi dei coloni contro i civili palestinesi in Cisgiordania.

La notizia è stata riportata da Axios che ha citato alcune fonti. L’amministrazione è preoccupata sul fatto che il Governo Israeliano non stia facendo niente per placare la violenza sui coloni.

Qualche giorno fa il Ministro degli Esteri, Eli Cohen, ha comunicato che Israele continuerà a combattere contro Hamas, “con o senza il sostegno internazionale” (fonte: ansa.it).

