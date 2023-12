Consegnati i lavori per i nuovi uffici giudiziari per il pubblico al CeDir, Falcomatà: “Nel quartiere di Sant’Anna pensiamo ad una moderna cittadella della giustizia”

Il sindaco ha preso parte alla consegna dei lavori per la realizzazione dei nuovi uffici giudiziari ospitati nei locali dell’ex bar ristorante del CeDir

“Siamo molto contenti per aver raggiunto questo primo traguardo, volevamo anche arrivarci un po’ prima, ma cambiare la destinazione d’uso di un locale, abbiamo scoperto essere un’impresa non esattamente facile. Questo è un percorso che affonda le sue radici a diversi anni fa, come giunta comunale abbiamo destinato, in sinergia con la Procura della Repubblica e con la Regione Calabria, questi locali all’utenza degli operatori del diritto. Siamo lieti perché finalmente da un lato riapriremo anche uno spazio che era stato chiuso per diversi anni, restituendolo in generale a tutti coloro che a vario titolo frequentano gli uffici giudiziari, avendo tra non molto, un unico luogo dove rivolgersi, con un front office che concentra tutte le attività”. E’ quanto ha affermato il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, prendendo parte, alla consegna dei lavori, al Ce.Dir. dell’ex area bar ristorante, assegnati alla Procura della Repubblica, per la realizzazione di nuovi uffici giudiziari a servizio del pubblico.

“E’ sicuramente – ha aggiunto il primo cittadino – un buon servizio che viene offerto, in una programmazione più ampia, sulla quale si sta lavorando, con un piano di efficientamento energetico del CeDir, di riqualificazione degli spazi esterni, dei parcheggi, anche a servizio di chi quotidianamente frequenta per lavoro gli uffici della Procura e del Tribunale. Occorre pensare che a pochi metri si trova il nuovo Palazzo di giustizia, quindi questa giornata – ha concluso Falcomatà – non è scollegata ad una programmazione generale e a una sinergia che stiamo portando avanti, per far diventare l’area di Sant’Anna e del CeDir, una cittadella della giustizia, moderna e funzionale”.

L’immobile in questione è stato concesso ad uso gratuito dal Comune di Reggio Calabria, mentre i fondi per la ristrutturazione sono stati individuati dalla Regione Calabria. Alla consegna dei lavori erano presenti, inoltre, il procuratore capo di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, la vicepresidente della Regione Calabria, Giusy Princi e il vicesindaco Paolo Brunetti.

Comunicato Stampa