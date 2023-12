Il Planetario Pitagora della Città Metropolitana insieme al Museo Archeologico Nazionale celebra la Giornata Nazionale dello Spazio

Il Planetarium Pythagoras ed il Museo Archeologico Nazionale insieme per celebrare la Giornata Nazionale dello Spazio istituita nell’anno 2021 dal Governo Italiano con lo scopo di sensibilizzare e informare i cittadini sui contributi che la scienza e la tecnologia applicate allo spazio portano al miglioramento della condizione umana e a far comprendere i benefici che dalle attività spaziali arrivano nella vita di tutti i giorni, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo sul piano globale del Paese.

Sfruttando l’inarrestabile progresso tecnologico, il genere umano si appresta a campagne esplorative dell’universo che ci porteranno a valicare confini considerati fino a poco tempo fa inarrivabili. Le missioni spaziali, sia quelle con equipaggio che robotiche, viaggeranno sempre più lontano dalla Terra, nelle regioni dello spazio da cui saranno più difficili e lente le comunicazioni con i centri di controllo.