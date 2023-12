Molinaro: a Cetraro la Commissione antindrangheta ha incontrato Sindaco, Giunta e capigruppo consiliari

Una caserma deve essere resa fruibile alle forze dell’ordine

“Una comunità forte, ricca di valori, che ha reagito con le istituzioni e le forze migliori attivamente coinvolta, che rafforzando, il tessuto di legalità, senza il quale non vi può essere alcuno sviluppo autentico e solido, vuole liberarsi da quelle catene che non gli permettono di sprigionare le proprie energie”.

Questo quanto dichiara il presidente Molinaro della Commissione Consiliare antindrangheta che si è recata nel comune di Cetraro (Cs) e ha incontrato il sindaco Ermanno Cennamo, la Giunta Comunale, i capigruppo consiliari, presenti rappresentanti delle forze dell’ordine, della Chiesa e dell’associazionismo. “Siamo qui – ha affermato Molinaro – per testimoniare anche fisicamente la vicinanza alle istituzioni del territorio. Ma lo siamo ancora di più nell’esercizio delle nostre funzioni di commissione del consiglio regionale.

L’agire solitario stanca – ha proseguito – e per questo è necessario creare a rafforzare strumenti associativi, organizzazioni effettivamente attive sui territori in grado di dare sostegno all’azione individuale, e capacità di mettere in atto azioni comuni forti. C’è bisogno che le persone non restino sole dinanzi alla criminalità che colpisce al cuore la civiltà.

La criminalità – sostiene Molinaro – è un potere abusivo che, attentando al bene comune. vuole ipotecare la vita di intere comunità, ricattare le coscienze di tanti e inquinare la politica e la pubblica amministrazione che deve sempre di più caratterizzarsi nell’assicurare efficacia, efficienza e trasparenza dei procedimenti.

Da questo tipo di violenza insensata – prosegue -si esce soltanto sentendoci tutti coinvolti. Anche quando sarebbe facile sentirsi assolti. La criminalità non può e non deve dettare i tempi e i ritmi dell’economia e della politica, diventando il luogo privilegiato di ogni tipo di intermediazione e mettendo in crisi il sistema democratico.

Una vicinanza, quella espressa dalla Commissione antindrangheta alle Istituzioni impegnato in prima linea e ad una comunità, come è stato detto negli interventi, dalla forte identità, ricco di valori morali e di cui bisogna sentirsi orgogliosi. Nel corso dell’incontro, è stato rimarcato il ruolo che deve svolgere la cultura in tutte le articolazioni a partire dalla scuola e dalle realtà associative.

Ampio riferimento è stato fatto alla vicenda di una caserma, un presidio significativo per le forze dell’ordine non ancora consegnata; su questo, per quanto di competenza, la Commissione solleciterà il Ministero dell’Interno affinchè sia resa nel più breve tempo fruibile anche a beneficio di una larga parte del tirreno cosentino. Nell’ambito dei compiti e funzioni assegnate dalla Legge Regionale alla Commissione e comunque nell’ottica di creare opportune e necessarie sinergie con le Istituzioni locali, sono stati analizzati adeguati percorsi di legalità che già la Commissione con il Piano 2023 garantisce.