Trasporti, Potenti (Lega): Assalto baby gang ad autista, ora basta aggressioni sui bus

“Non si arresta il fenomeno delle aggressioni al personale del TPL. L’ennesimo caso sul nostro territorio si è verificato ieri a Pontedera e a farne le spese è stato un autista di bus aggredito da una baby gang. I giovani, dopo essere scesi ad una fermata dimenticando a bordo gli zaini, hanno preso a colpire il vetro, la carrozzeria e ad insultare il lavoratore alla guida. Tutto questo dopo che uno di loro, presente ancora sopra il bus, ha tirato il freno d’emergenza con conseguente interruzione del servizio a danno degli altri pendolari.

Oltre a condannare il riprovevole episodio, esprimo vicinanza all’autista e confermo il mio impegno per chiedere maggiore sicurezza al personale del TPL troppo esposto alle incandescenze di chi non conosce la parola rispetto”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro VIII Commissione del Senato.

Comunicato Stampa