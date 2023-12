Avvio formazione oss negli istituti professionali per la sanità e l’assistenza sociale

Lunedì firma accordo Regione-Usr

Vicepresidenza – Catanzaro, 16/12/2023

Lunedì 18 dicembre, alle ore 10, nella sala conferenze del dodicesimo piano della Cittadella regionale a Catanzaro, nel corso di un incontro aperto agli organi d’informazione, sarà sottoscritto lo schema di accordo triennale, tra la Regione Calabria e l’Ufficio scolastico regionale, per l’avvio di percorsi formativi sperimentali finalizzati all’acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario (Oss).

I corsi di formazione saranno attuati negli Istituti professionali per la sanità e l’assistenza sociale della Calabria e negli enti di formazione accreditati dalla Regione Calabria.

Interverranno all’iniziativa la vicepresidente con delega all’istruzione, Giusi Princi, l’assessore al lavoro e alla formazione professionale, Giovanni Calabrese, la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria, Antonella Iunti. Saranno presenti anche dirigenti scolastici, personale docente e una rappresentanza di studenti della rete degli Istituti professionali per la sanità e l’assistenza sociale della Calabria.

Il protocollo consentirà, per la prima volta in Calabria, il riconoscimento delle ore maturate durante il percorso scolastico, consentendo agli studenti di accedere al corso di qualifica per Operatore socio sanitario proposto dalle Agenzie di formazione accreditate, con cui le scuole dovranno definire specifici accordi.

Fonte https://portale.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?38775