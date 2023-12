Gela, operazione “Smart Working” contro il traffico di sostanze stupefacenti: arrestate 11 persone

Alcuni indagati, nonostante si trovassero in regime di detenzione domiciliare, piazzavano cocaina sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, direttamente dai luoghi di propria residenza

Stamattina la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela nei confronti di 11 indagati, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, in concorso tra loro, del reato di detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente.

Le odierne attività di polizia giudiziaria, consistite anche in numerose perquisizioni, hanno visto impegnati i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gela coadiuvati dalla Squadra Mobile di Caltanissetta che hanno operato con il supporto delle Unità Cinofile della Polizia di Stato.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato di Gela, è relativa ad una fiorente attività di spaccio di sostanza stupefacente, posta in essere in questo centro da diversi pregiudicati gelesi, nel periodo compreso tra il settembre 2020 e il febbraio 2021. In particolare, alcuni indagati, nonostante si trovassero in quel periodo in regime di detenzione domiciliare, riuscivano, con la complicità dei familiari, ad approvvigionarsi di ingenti quantitativi di droga, principalmente cocaina, per poi piazzarla sul mercato attraverso la vendita al dettaglio, direttamente dai luoghi di propria residenza.