Roma. Morto 74enne investito con la moglie

08:40 – Tragico incidente ieri a Roma in via di Tor Tre Teste. Una coppia di anziani è stata investita da un 48enne alla guida di un’automobile.

Il marito, 74enne, è deceduto mentre la moglie è stata portata in ospedale.

In base a quanto riporta l’ANSA, non sarebbe in gravi condizioni. Sono in corso le indagini per appurare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto in via di Tor Tre Teste.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma del V Gruppo Casilino. (foto di repertorio)

Fabrizio Pace