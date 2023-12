Manovra. Gasparri: orgoglioso per ulteriore finanziamento forze polizia e armate

(DIRE) Roma, 17 Dic. – “La legge di stabilità arriverà in porto nei tempi previsti dalle norme. Sono orgoglioso di avere fatto sì che si finanziassero, con ulteriori 100milioni, le Forze di polizia e le Forze Armate. Alcuni da sinistra vorrebbero spendere soldi in mille rivoli clientelari.

Io invece, a nome di Forza Italia, mi sono battuto perché anche una parte cospicua dei fondi destinati ai lavori parlamentari fossero utilizzati per la specificità del popolo in divisa. Alle pensioni, alle integrazioni economiche, alla tutela sanitaria, di chi difende la legalità e la sicurezza in Italia e all’estero.

Queste sono state le nostre priorità. Più risorse ai Poliziotti, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia penitenziaria, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate. Altri invece preferiscono che siano finanziate le organizzazioni che portano i clandestini in Italia.

Stiamo, tra l’altro, facendo anche una critica su alcuni emendamenti impropri che delineano un grave e pericoloso conflitto di interesse, che viola leggi dello Stato e che meritano forse anche l’attenzione degli organi inquirenti.

Me ne occuperò personalmente nelle prossime ore. Chi ha messo le firme sbagliate ha motivo di preoccuparsi e con lui i suoi referenti politici”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. (Red/ Dire) 12:43 17-12-23