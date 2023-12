(DIRE) Roma, 17 Dic. – “I miei auguri di buon compleanno a Papa Francesco che ogni giorno con saggezza sa mostrarci la giusta via. Guida illuminata non solo del mondo cristiano ma di tutta la comunità internazionale, è a lui che tutti rivolgiamo lo sguardo con affetto e con speranza, anche nei momenti più difficili, perché continui a essere il nostro punto di riferimento insostituibile e irrinunciabile”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro per le riforme. (Red/ Dire) 12:34 17-12-23