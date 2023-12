Superbonus. Tajani: lavoriamo a proroga per chi ha fatto 70% lavori

(DIRE) Roma, 17 Dic. – “Sono soddisfatto della manovra perché è il massimo di ciò che si potrebbe fare. Abbiamo apportato degli aggiustamenti che avevamo chiesto su casa e pensioni ei medici e dipendenti pubblici, e stiamo lavorando perché nella manovra o in altri provvedimenti, come quello sulle proroghe, ci possa essere una breve proroga per il superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70%dei lavori.

Quindi nessuna tolleranza per imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d’arrivo”. Lo dice il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, ad Atreju. (Red/ Dire) 11:45 17-12-23