Austin: “Gli USA continuano a credere nella soluzione a 2 Stati

Gli Stati Uniti continuano a credere nella soluzione di due Stati per l’Israele e la Palestina, e non di uno singolarmente, queste sono le parole di Lloyd Austin, il segretario di Stato della Difesa Statunitense.

“Sappiamo quanto sia difficile, soprattutto dopo il 7 ottobre, ma l’instabilità e l’insicurezza continue, fanno il gioco di Hamas”. Sia Israeliani e Palestinesi hanno pagato un prezzo troppo alto, continua Austim, ed è impossibile tornare indietro. Il Segretario ha ha continuato a parlare in merito al futuro prossimo per Gaza.“Quindi oggi ho discusso dei percorsi verso un futuro per Gaza dopo Hamas, sulla base dei chiari principi stabiliti il; mese scorso dal mio amico Blinken”. (fonte: ansa.it).

AO