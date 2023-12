Giappone. Difesa, più cooperazione con USA E Corea del Sud

(DIRE) Tokyo, 18 dic. – Al termine dell’incontro a tre a Seul tra i vertici militari di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, i tre paesi hanno concordato di “rafforzare la cooperazione reciproca e lavorare a stretto contatto per monitorare e contenere Russia e Corea del Nord”.

Il vertice, deciso all’indomani dell’ultimo lancio del satellite spia da parte del regime nordcoreano, ha visto il capo della sicurezza nazionale del Giappone Takeo Akiba, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan e il consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud Cho Tae-yong confrontarsi anche su dossier particolarmente sensibili quali il contrasto alla possibile manipolazione della pubblica opinione e alle attivita` di disinformazione da parte della Russia in vista delle elezioni politiche in Corea del Sud e delle elezioni presidenziali americane, entrambe previste per il prossimo anno.

“I tre Paesi hanno concordato di lavorare insieme per rafforzare la cooperazione contro le attività informatiche illegali che finanziano lo sviluppo nucleare e missilistico della Corea del Nord e i tentativi di manipolazione delle opinioni pubbliche spesso riconducibili alle attivita` del governo russo”, ha dichiarato in una nota Akiba al termine del vertice. (Red/Dire) 11:10 18-12-23