Governo. Gasparri: Con centrodestra si registrano dati positivi

(DIRE) Roma, 18 dic. – “Il governo di centrodestra, guidato dalla premier Meloni e dai Vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini, vanta dei risultati economici positivi. L’Istat registra un dato record per quanto riguarda l’incremento occupazionale, mentre il tasso di disoccupazione scende. La legge di stabilità verrà approvata con diverse misure a favore dei cittadini, per esempio, con il taglio del cuneo fiscale si aumenta la retribuzione netta dei lavoratori.

Sul tavolo c’é anche l’avvio di una riforma fiscale. E si registrano diversi altri dati che sono molto positivi, nonostante una situazione generale molto complicata, sia in Italia che nel mondo intero. Viviamo in un contesto storico molto difficile, con il Medioriente in subbuglio, l’aggressione in Ucraina, i pirati che aggrediscono le navi verso Suez. Ma, in Italia, la maggioranza di governo sta facendo un buon lavoro”. Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri ad Agorà su Rai3. (Red/ Dire) 10:13 18-12-23