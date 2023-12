Manovra. Carfagna: 40 mln contro violenza donne segnale forte

(DIRE) Roma, 18 dic. – “Destinare i 40 milioni di euro della legge di bilancio in quota opposizioni alla lotta alla violenza di genere significa dare una risposta concreta alle donne aggredite, minacciate, perseguitate da uomini violenti, spesso ex mariti o ex fidanzati. Grazie perciò a Mariastella Gelmini, che ha fortemente voluto questa misura e che insieme a Marco Lombardo ha lavorato in accordo con le altre opposizioni per trovare una posizione unitaria su un emendamento poi votato anche dalla maggioranza”.

Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: “Questi 40 milioni serviranno per costruire centri antiviolenza e case rifugio, per finanziare il microcredito di libertà e sostenere così anche economicamente le donne vittime di violenza, per investire sulla formazione degli operatori. Lo Stato fa lo Stato, mettendoci soldi e passando dagli impegni ai fatti. Un segnale forte – conclude Carfagna – ed è importante che su un tema drammatico come la violenza di genere la politica sia riuscita a fare fronte comune”. (Red/ Dire) 11:02 18-12-23