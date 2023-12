Manovra. Malan: FdI soddisfatti, mantiene impegni presi

Sostenuti i redditi medio-bassi, le famiglie e più fondi per le Forze dell’Ordine e per la sanità

(DIRE) Roma, 18 Dic. – “Come Fratelli d’Italia siamo molto soddisfatti di questa legge di Bilancio che, pur in un momento reso difficile dalle decisioni di chi ci ha preceduto, per esempio sul Superbonus e sul Reddito di Cittadinanza, mantiene fede agli impegni.

Sostiene i redditi medio-bassi mettendo più soldi in busta paga, aiuta le famiglie e mette più fondi per Forze dell’ordine e per la Sanità”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, ai telegiornali. (Red/Dire) 19:31 18-12-23