Natale con gli Elfi alla Fortezza di Poggio Pignatelli di Campo Calabro

Prepararsi per gli Auguri di Natale immergendosi completamente in due giornate intense di profumi e sapori di queste festività.. nella maestosa Fortezza di Poggio Pignatelli è stato il programma ben riuscito dell’Associazione Sentieri Intrecciati che ha regalato a bambini ed adulti l’aria natalizia con qualche giorno di anticipo.

Tra laboratori per bambini “come si realizza una candela”, letture di fiabe per i più piccoli e un minicinema per la proiezione di un film cartone natalizio anche gli adulti si sono ritrovati in un mondo del tutto fiabesco ed addobbato a festa di una Fortezza “Poggio Pignatelli” da poco ristrutturata e riqualificata che ha offerto sapori, odori e tradizioni delle nostra Terra in periodo Natalizio. Degustazione di crespelle, dolci artigianali del momento, cioccolate calde e anche del buon vino per passare qualche ora tra le vie del fortino addobbato di regali e scatole natalizie dondolanti nel vuoto dal tetto in vetro costellato di stelle.

Un’atmosfera del tutto inusuale ma creata con stile ed eleganza che accompagnata da musiche magiche del Santo Natale, hanno regalato armonia e spensieratezza a grandi e piccini. Ancora una volta iniziative di questo genere, che contribuiscono a far conoscere i nostri luoghi ed i nostri sapori, trovano riscontro in un largo pubblico di ogni fascia di età e certamente aiutano alla socializzazione nonché al confronto di aspettative sempre più crescenti di buon contenuto culturale. Questo uno dei tanti eventi del calendario Natalizio del Comune di Campo Calabro per Augurare a tutti delle Buone e serene Festività.