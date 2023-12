Nomi prestigiosi per gli Human Value Awards, Eccellenti Italiani e Internazionali

Sono stati assegnati a Roma, nella splendida cornice del Carpegna Palace di Via Aurelia, gli “Human Value Awards – Eccellenti Italiani e Internazionali” evento ideato ed organizzato dall’imprenditore Mauro Atturo CEO della Problem Solving l’azienda leader nel settore dell’outbound per le più grandi telco, ha riunito protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport, dell’arte, del giornalismo, della cultura, del lavoro, che si sono distinti nel tempo come esemplari promotori di valori umani.

Numerosi gli ospiti saliti sul palco per ricevere gli ‘Human Value Awards’. Tra questi, lo scenografo Gaetano Castelli; Nicola Pietrangeli, storico tennista italiano; Elisabetta Migliorelli, vice direttrice del Tg2 e presidente dell’associazione Oltre; Simone Venier, canottiere italiano pluriolimpionico, vincitore della medaglia d’argento ai Giochi di Pechino 2008 nel quattro di coppia; l’avvocato Pierfrancesco Bruno, penalista italiano e Professore all’Università La Sapienza di Roma; l’attore Enrico Montesano; Federico Moccia, regista, sceneggiatore, scrittore, autore televisivo, autore teatrale; Marcia Theophilo, po etessa candidata premio Nobel e Fioretta Mari attrice e regista teatrale.

La conduzione della serata è stata affidata al popolare attore e conduttore tv Beppe Convertini e da Valeria Altobelli, Miss Mondo italia 2004, cantante e attrice, fondatrice e presidente di Mission NGO, Associazione internazionale di beneficenza composta da tutte le ex Miss dei concorsi di bellezza mondiali più prestigiosi del mondo. L’evento è stato inoltre arricchito dalla partecipazione dell’attrice An gelica Massera volto di Striscia la notizia.

In omaggio al valore umano, vero protagonista dell’appuntamento, la cerimonia di premiazione si è presto affrancata da ogni formalità per dare spazio a emozioni, ricordi, aneddoti e brevi performance che i volti noti di questa edizione hanno voluto condividere con il pubblico.

Momenti di storia del cinema e della tv, da Nino Manfredi ad Aldo Fabrizi, rievocati da Enrico Montesano, si sono alternati a frammenti di storia recente e lontana dello sport italiano: a partire dalla prima Coppa Davis, rivissuta nei ricordi di Nicola Pietrangeli, per arrivare al secondo storico successo del nostro tennis e ai tronfi del canottaggio tricolore con Simone Venier.

Molto apprezzate anche le testimonianze di Gaetano Castelli, memoria vivente della nostra televisione, MarciaTheophilo, Elisabetta Migliorelli, Federico Moccia, Fioretta Mari e Pierfrancesco Bruno.

Parole e immagini si sono succedute sul palco degli “Human Value Awards” in un clima conviviale e di festa. L’evento si è concluso con una cena a base di specialità di mare e dolci natalizi. Diventati ormai un appuntamento fisso, gli “Human Value Awards” nascono per premiare la capacità umana di gestire le relazioni con gli altri nel rispetto totale della persona, producendo valore per tutta la comunità.

Gli Awards hanno anche offerto l’occasione per condividere con il pubblico l’esperienza della Problem Solving e del suo Ceo Mauro Atturo nei campi del Welfare, della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente, dell’alimentazione sana e nella creazione di solidi rapporti umani e professionali.

Dalle misure per la tutela delle lavoratrici donne all’App EcoGive, e all’Orto 2.0, sono tante le iniziative vecchie e nuove che colorano il traguardo dei 15 anni di vita di un’azienda che ha fatto dello human value, in tutte le sue possibili declinazioni, il suo elemento fondante.

comunicato stampa