Sanità. CONSIP: in arrivo nuovi dispositivi medici, 3 gare da 400 mln

(DIRE) Roma, 18 Dic. – Si amplia l’offerta Consip Spa di dispositivi sanitari, grazie alla pubblicazione di tre nuove gare – del valore complessivo di oltre 400 milioni di euro – che metteranno a disposizione delle amministrazioni sanitarie rispettivamente 1.560.000 trocar, 258.000 suturatrici meccaniche e 592.000 caricatori – prima iniziativa in assoluto di Consip Spa su questa merceologia – e suture chirurgiche tradizionali.

Le iniziative garantiscono alle strutture sanitarie pubbliche un’offerta ampia e flessibile di dispositivi qualitativamente avanzati, in grado di rispondere ai diversificati fabbisogni degli utenti. Negli Accordi Quadro è infatti prevista l’adozione del criterio della “scelta clinica”, che consente di affidare la fornitura a qualsiasi operatore economico aggiudicatario in base all’idoneità dei dispositivi offerti rispetto alle esigenze specifiche del paziente o alla tipologia di intervento chirurgico da eseguire.

Contributo fondamentale allo sviluppo delle iniziative è stato fornito dalle Società Scientifiche di riferimento: Associazione Chirurghi degli Ospedali Italiani (ACOI) e Società Italiana di Chirurgia (SIC), con le quali Consip S.p.A. ha recentemente rinnovato i suoi accordi di collaborazione, che hanno fornito supporto nella definizione di tutti gli aspetti tecnici e clinici legati ai dispositivi oggetto delle iniziative. Come per le altre gare del settore sanitario, le commissioni giudicatrici saranno composte da medici esperti del settore, per garantire la più ampia attenzione alle esigenze del paziente e alla promozione di innovazione tecnologica e qualità. (Red/ Dire) 11:40 18-12-23