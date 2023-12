UE-Kenya, siglato l’accordo per il partenariato economico

(DIRE) Bruxelles, 18 Dic. – L’Unione Europea e il Kenya hanno firmato oggi un Accordo di partenariato economico (EPA) volto a potenziare il commercio bilaterale, incrementare gli investimenti e promuovere la crescita economica sostenibile. La firma è avvenuta durante una cerimonia a Nairobi alla quale hanno partecipato la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Kenya William Ruto.

“Questo è l’accordo più significativo mai stipulato dall’UE con un Paese in via di sviluppo che include disposizioni cruciali su sostenibilità, protezione ambientale, diritti dei lavoratori e uguaglianza di genere”, ha detto Von der Leyen. Secondo la Commissione europea, l’EPA inoltre fornisce una piattaforma per sostenere la creazione di posti di lavoro e mira a una cooperazione che migliori lo sviluppo economico del Kenya.

L’obiettivo sarebbe rafforzare i legami commerciali sostenibili tra i due continenti e all’interno dell’Africa stessa, raggiungendo così gli obiettivi chiave sia per la relazione UE-Africa che per la transizione verde. L’UE è infatti la prima destinazione delle esportazioni del Kenya e il secondo partner commerciale, con un totale di 3,3 miliardi di euro di scambi bilaterali nel 2022, con un aumento del 27% rispetto al 2018.

L’EPA creerà ulteriori opportunità per le imprese e gli esportatori keniani, aprendo completamente il mercato dell’UE ai prodotti del Kenya al momento dell’entrata in vigore. Allo stesso tempo, favorirà gli investimenti dell’UE in Kenya grazie a una maggiore certezza giuridica e stabilità. Secondo la Commissione UE, l’Accordo tiene conto delle esigenze di sviluppo del Kenya prevedendo un periodo specifico per aprire gradualmente il suo mercato nazionale.

L’intesa comprende anche una tutela speciale per l’agricoltura, la sicurezza alimentare e l’industria nascente. Nell’EPA è stato inserito un capitolo dedicato alla cooperazione economica e allo sviluppo, volto a rafforzare la competitività dell’economia keniana, aiutando al contempo gli agricoltori locali a soddisfare gli standard dell’UE. L’Accordo sarà ora trasmesso al Parlamento e, a seguito dell’approvazione, entrerà in vigore. (Dire) 15:25 18-12-23