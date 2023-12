Manovra. FI: da PD solo propaganda disfattista, diritto allo studio rafforzato

(DIRE) Roma, 19 Dic. – “La narrazione denigratoria contro il governo e la sua maggioranza, avviata da qualche giorno dalla segretaria Elly Schlein, non può strumentalizzare il diritto allo studio. E’ un insulto alla verità ed è falso che nella manovra non sono state date risposte al diritto allo studio. Semmai è vero l’esatto contrario.

Grazie all’impegno del nostro ministro, Anna Maria Bernini – ed è anche una conquista delle sue ultime ore di lavoro – arriva un ulteriore stanziamento di 36 milioni alle borse di studio, che si aggiungono alla dotazione originaria del Fondo integrativo statale, portandolo così a 594 milioni di euro.

E poi, ancora, 150 milioni di euro per il Fondo a sostegno dell’edilizia universitaria per finanziare interventi di costruzione, ristrutturazione e miglioramento degli edifici alloggi e residenze per studenti universitari. Maggioranza e ministro Bernini hanno dato quindi risposte concrete alle esigenze reali di chi sta costruendo negli atenei italiani il proprio futuro.

Il diritto allo studio ne esce rafforzato. Alla sconclusionata e disfattista propaganda del PD Bernini oppone i fatti. Concreta ed efficace come sempre”. Lo dichiara Cristina Rossello, deputata di Forza Italia. (Red/ Dire) 12:37 19-12-23