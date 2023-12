Napoli. Poggioreale: sorpreso con la droga

La Polizia di Stato trae in arresto un 25enne napoletano

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via De Matha, hanno controllato un soggetto a bordo di un ciclomotore che è stato trovato in possesso di due stecche di hashish.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato dove, in uno scantinato, hanno rinvenuto altre 4 stecche e 5 involucri della stessa sostanza del peso complessivo di circa 64 grammi, 35 involucri di cocaina del peso di circa 19 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 585 euro.

Ancora, i poliziotti, nello stesso locale, hanno trovato e sequestrato una bici elettrica e numerosi utensili edili di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, il prevenuto, un 25enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.