Occhiuto: G7 commercio è vetrina mondiale

Impegno per Gioia Tauro. “Nel 2024 svolta per infrastrutture, SS 106 e A2”

(DIRE) Catanzaro, 19 Dic. – “Il G7 sul commercio internazionale nel mese di luglio del 2024, sarà una occasione importante, una vetrina mondiale per la Calabria, il rigassificatore ci darà finalmente la possibilità di far decollare l’area retro portuale di gioia Tauro, se avremo la piastra del freddo”.

Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, incontrando oggi i giornalisti alla Cittadella regionale, ha anticipato i temi generali in agenda del 2024. “Ci sono tanti investimenti infrastrutturali – aggiunge – che non si sono mai visti in passato, penso ai i bandi per i lotti della SS 106.

Quando sono riuscito ad ottenere 3 miliardi dal governo, mentre nei 20 anni precedenti era stato destinato soltanto 1 miliardo, molti si sono lamentati del fatto che era previsto un orizzonte temporale molto lungo di 15 anni.

Siamo riusciti, invece, a fare in modo che tutti i 3 miliardi siano banditi immediatamente, con una progettazione del tratto della SS 106 fra Catanzaro e Merito Porto Salvo”. “Sono riuscito ad avere, inoltre, proprio qualche giorno fa – rimarca Occhiuto – le risorse per fare alcuni tratti della A2, fra Cosenza e Altilia, perché in quel tratto l’autostrada non era stata rifatta.

Anas ha realizzato una progettazione quasi definitiva che prevede un tracciato in variante, per cui non si interromperà il flusso di auto durante i lavori. Il primo lotto di questa opera – conclude – partirà nel primo trimestre del 2024, il secondo lotto è cantierabile già nel 2025″. (Red/Dire) 13:47 19-12-23