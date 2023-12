(DIRE) Roma, 19 Dic. – L’aula del Senato ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti per il Piano Mattei per lo sviluppo in Stati del Continente africano. I sì sono stati 85, i no 51 e nessun astenuto. Il provvedimento passa all’esame della Camera. (Red/ Dire) 20:14 19-12-23