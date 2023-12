Roma, brucia un gruppo di continuità all’Università Tor Vergata

Intorno alle ore 9,50 del 19 dicembre, la sala operativa ha inviato alla facoltà di Fisica dell’Università Tor Vergata, due autopompe, l’autoscala e il carro autoprotettori, per un incendio che si è sprigionato in un gruppo di continuità. L’apparecchiatura si trovava nel laboratorio di Calcolo, al piano terra del dipartimento.

Mentre i Vigili del Fuoco contenevano e abbattevano le fiamme, in via precauzionale, sono stati evacuati i laboratori circostanti per il denso fumo che si è sprigionato dalla combustione.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=89665