UNICEF: molti bambini sono costretti a lasciare la propria casa in America Latina e nei Caraibi

Secondo le ultime stime dell’UNICEF, ci sono sempre di più flussi migratori minorili in America Latina e nei Caraibi. La maggior parte dei bambini ( 7 su 10) hanno meno di 11 anni. L’incremento è dovuto per casi di violenza, sfollamenti interni e crisi climatiche.

“Quest’anno in America Latina e nei Caraibi, i bambini migranti hanno raggiunto un livello record attraverso le principali rotte migratorie. Ancor più preoccupante è il fatto che il gruppo più numeroso di bambini migranti è costituito da bambini di età inferiore agli 11 anni. Questo gruppo di migranti più giovani è particolarmente a rischio di malnutrizione, malattie infettive, separazione familiare e diverse forme di abuso”, fa sapere Garry Conille, Direttore regionale dell’UNICEF per l’America Latina e i Caraibi.

L’Unicef chiede supporto per rispondere all’emergenza, un appello non solo destinato ai bambini, ma anche a tutti gli sfollati.

“L’anno prossimo il fenomeno di El Niño si prevede sarà ancor più devastante, causando siccità in America Centrale e forti piogge in Sud America. I bambini saranno i primi a perdere accesso a salute, nutrizione, istruzione e protezione. Queste condizioni metereologiche estreme creeranno un effetto domino di accesso limitato ad acqua sicura, aumento dei livelli di insicurezza alimentare e malnutrizione per i bambini“, continua Conill.

Grazie alle donazioni del 2023, l’UNICEF (assieme ai suoi partner) sono riusciti ad aiutare 5,2 mln di migranti e rifugiati. Sono state fornite assistenza, vaccini, servizi per la malnutrizione, idrici e igienici, istruzione, supporto psicosociale, affido familiare, e e riunificazione dei bambini non accompagnati con le loro famiglie, oltre ai servizi di protezione dell’infanzia.

Per via della crisi in corso, 14,4 milioni di bambini nel 2024 ( secondo una stima),avranno bisogno di un supporto umanitario.

L’UNICEF ha lanciato un appello di 711,5 milioni di dollari (per le regioni più vulnerabili), che comprendono vari servizi che andranno ad aiutare le persone più fragili. Molti bambini avranno la possibilità di avere accesso a strutture che permetteranno a loro di avere una buona istruzione, oltre alle cure mediche, e i servizi di protezione nelle comunità ospitanti (fonte: unicef.it).

AO