Lancia il cane dal secondo piano. L’animale ha riportato ferite orribili: è stato soppresso

La sua proprietario, 26 anni, è stata condannata e ora sta scontando la sua pena in prigione

Sono inimmaginabili le immagini catturate da una telecamera a circuito chiuso in Australia quando una donna è stata vista lanciare il suo cane dal tetto di un parcheggio multipiano in un centro commerciale. Le riprese delle telecamere di sicurezza sono scioccanti.

Mostrano la donna che cammina avanti e indietro tra l’auto del suo partner e il bordo del garage prima di lanciare il suo cane in aria come se non si buttasse la spazzatura. Il cane ha riportato ferite orribili a causa della caduta ed è stato successivamente soppresso. Sebbene inizialmente si credesse che fosse stato investito da un’auto, si scoprì in modo spaventoso che la sua proprietaria lo aveva lanciato dal balcone. La proprietaria dell’animale, una donna di 26 anni, ha confessato con quasi nonchalance le sue azioni in un post su Facebook dopo l’incidente.

È stata condannata per questo atto atroce e ora sta scontando una pena detentiva di 12 mesi. Il terribile incidente è avvenuto a Westfield Whitford City il 7 Aprile 2022 e da allora ha causato indignazione e profonda tristezza nella comunità.

Oltre alla pena detentiva, alla donna è stato vietato di possedere animali per i prossimi dieci anni, una misura adottata per prevenire ulteriori danni a creature innocenti. Questo caso, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia l’importanza della necessità di adottare misure più rigorose per proteggere gli animali domestici da abusi, maltrattamenti e torture.

c.s. – Sportello dei Diritti