Molinaro: auguri a Ettore Prandini rieletto Presidente Nazionale Coldiretti e a Franco Aceto eletto nella Giunta Confederale 

Esprimo le più sentite congratulazioni per la rielezione, da parte dell’assemblea nazionale, al prestigioso incarico di Presidente della Coldiretti, a Ettore Prandini. Rivolgo altresì le più sentite felicitazioni e i complimenti al Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto per l’importante e significativa elezione a componente della Giunta Confederale Nazionale. Continueranno, insieme agli altri dirigenti eletti, un lavoro importante che guarda al ruolo decisivo dell’agricoltura e dell’agroalimentare in sintonia con le richieste della società.

L’esperta, generosa e attenta guida di Ettore Prandini insieme alla giunta nazionale, nell’esercizio della rappresentanza, è garanzia di visione e pragmaticità di un’’organizzazione che ha un ruolo di protagonista nel confronto capace di orientare le politiche di sviluppo.