Patto Stabilità. Fidanza (FdI): un successo del Governo Meloni

(DIRE) Roma, 20 dic. – “La riforma del Patto di Stabilità e Crescita, concordata oggi dall’Ecofin, è un compromesso che da un lato migliora le attuali regole della governance finanziaria e dall’altro riconosce per la prima volta un peso alla componente investimenti, in particolare a quelli legati al PNRR”. Così in una nota il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Questo risultato, per certi versi storico, permette di allineare le regole di bilancio alle politiche determinate in sede UE ed è certamente un successo del governo Meloni e della sua capacità negoziale, che rende sostenibile nel medio periodo il nostro percorso di aggiustamento del deficit liberando risorse per politiche nazionali.

Il ripristino del vecchio Patto o una versione peggiorativa, come quella paventata nelle ultime settimane, avrebbe impedito di attuare pienamente il programma del governo Meloni, già gravato dall’ipoteca superbonus. Congratulazioni al Ministro Giorgetti per aver tenuto la barra a dritta in questo difficile negoziato”. (Red/ Dire) 19:31 20-12-23