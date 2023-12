Roma. Marinone: bene test per voto elettronico italiani all’estero

(DIRE) Roma, 20 Dic. – “Ha un enorme valore la prima simulazione di voto online per le consultazioni elettorali che si è tenuta in questi giorni e ha coinvolto gli italiani residenti all’estero delle circoscrizioni consolari di Londra, Stoccolma, Monaco di Baviera e Charleroi, in Belgio. Si è trattato di un test delle procedure elettorali previsto nella legge di bilancio 2020 ed è stato condotto secondo le modalità disciplinate da specifiche linee guida. Le varie fasi del voto elettronico sono state gestite da una apposita piattaforma web, “E-vote”, realizzata dal ministero dell’Interno in collaborazione con altre Amministrazioni. Gli elettori hanno potuto esprimere il voto via smartphone, computer o tablet.

Sono convinto che che questa sia una direzione indispensabile per dare piena rappresentanza democratica ai nostri connazionali che vivono in altri Stati europei e tra essi tanti giovani che studiano o lavorano all’estero. Ma non solo. Questo strumento potrà essere usato anche per le cittadine e i cittadini italiani che dimorano, per studio o lavoro, in città diverse da quelle in cui hanno la residenza e che quindi potrebbero esprimere il loro voto, un diritto, ma anche un dovere, senza dover affrontare onerosi trasferimenti. Ci auguriamo che già dalle prossimi elezioni europee i tanti italiani che vivono all’estero, che adesso possono partecipare al voto con formule meno dirette e immediate, possano essere chiamati a eleggere i loro rappresentanti con modalità che la tecnologia oggi sa rendere sicure e capaci di ridurre l’astensione. Desidero anche rivolgere un sentito ringraziamento al Comitato Voto della circoscrizione in cui vivo che da anni si batte per tutelare il voto di chi vive fuori la propria residenza”, dichiara il consigliere capitolino e delegato alle Politiche giovanili di Roma Capitale Lorenzo Marinone. (Com/Red/Dire) 15:24 20-12-23