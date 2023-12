Manovra. Gasparri (FI): Da PD solo slogan, fatti e dati dicono altro

(DIRE) Roma, 21 dic. – “A sentire la conferenza stampa di Elly Schlein, viene da chiedersi in che mondo viva il Pd. Abituati a parlare ormai solo per slogan, i dem hanno perso il contatto con la realtà. Ma mentre la sinistra parla, il centrodestra agisce e, con la manovra finanziaria, mette in campo interventi importanti a favore di lavoratori, famiglie e imprese”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Vorrebbero far credere che l’Italia non conta nulla in Europa e nel mondo, che il Paese è sull’orlo del baratro e che la manovra che ci apprestiamo a varare sarebbe iniqua e senza visione. Ma Schlein dovrebbe spiegare cosa ci sia di iniquo nella conferma del taglio del cuneo fiscale, nel sostegno alla natalità, nello stanziamento di 3 miliardi per la sanità e di 8 miliardi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Speriamo non siano dispiaciuti perché abbiamo aumentato i fondi per le forze di polizia, che ogni giorno rischiano la vita per la nostra sicurezza, o perché c’è un governo che finalmente viene ascoltato e rispettato in Europa, come dimostrano i risultati ottenuti sui migranti e i successi che il governo sta centrando con le rate del Pnrr”, conclude. (Red/ Dire) 10:57 21-12-23