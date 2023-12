Ortì, rappresentazione del Presepe Vivente 26 Dicembre e del 6 Gennaio

Nei giorni del 26 Dicembre e del 6 Gennaio a Ortì, avrà luogo una particolare rappresentazione del Presepe Vivente.

Come indicato nella locandina, quest’anno ricorre l’800° anniversario della prima, originale, messa in scena del primo presepe della storia. Ideato e realizzato da Francesco d’Assisi a Greccio, un piccolo centro in provincia di Rieti, laddove la sua granitica e semplice fede, lo portò a ripercorrere e rappresentare il viatico della nascita del Salvatore.

L’intera comunità, col Parroco Don Giovanni Zappalà, invita tutti a godere di questa mirabolante rappresentazione.

Grazie alla collaborazione con la sartoria di Pino Bruzzese, per le vie dell’antico borgo di Ortì, sfileranno personaggi in costumi medioevali che proietteranno gli astanti indietro nei secoli.

La manifestazione sarà impreziosita dalla presenza dei gioielli del noto orafo Gerardo Sacco il cui marchio è conosciuto in tutto il mondo.

Artigiani, contadini, pastori, giullari, musicanti, sbandieratori, mangiafuochi, falconieri, ma anche dame, cavalieri e popolani ricreeranno la magica alchimia di un tempo lontanissimo.

Si potranno gustare prodotti tipici e trovare oggetti di artigianato a tema. Vi aspettiamo in tanti, in tantissimi. Vedrete cose che fino ad ora avete solo immaginato.