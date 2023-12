Riforme. Toti: Premierato mi piace ma con autonomia regionale

(DIRE) Genova, 21 dic. – “Le legge sul premierato, di principio, mi piace. Che i cittadini possano scegliere il loro presidente del Consiglio la trovo una cosa molto sensata: dà la possibilità di sapere subito chi ti governa negli anni successivi e dà stabilità a governi che spesso non l’hanno avuta. Ma come spesso ho detto deve essere equilibrata con l’autonomia regionale che tutti aspettiamo”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenendo stamattina a “Mattino cinque” su Canale 5.

“Un governo forte scelto dai cittadini deve essere controbilanciato da governatori e sindaci con ampi poteri per amministrare le peculiarità dei propri territori- prosegue il governatore- questo è l’equilibrio della Germania: un cancelliere molto forte e delle autonomie dei Lander molto forti, con addirittura una camera parlamentare a loro disposizione per determinati tipi di legge. Alla Germania è andata bene per 70 anni, noi non siamo ancora riusciti a unificare il nostro Paese dall’Unità d’Italia e da Porta Pia: credo che qualcosa si possa fare di meglio”. (Red/ Dire) 10:30 21-12-23