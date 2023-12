Israele, continua la guerra per gli ostaggi

23:00 – “Israele continuerà la guerra fino al rilascio di tutti i rapiti e all’eliminazione di Hamas nella Striscia di Gaza”.

Questo è quanto affermato dal ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen, che ha definito come giusta la decisione del consiglio di sicurezza ONU. Cohen ha aggiunto che Israele continuerà ad agire nel rispetto del diritto internazionale, ma valuterà attentamente tutti gli aiuti umanitari destinati a Gaza per ragioni di sicurezza. Questa posizione sottolinea l’importanza di garantire che gli aiuti raggiungano gli individui in necessità anziché essere utilizzati per scopi diversi.

La sicurezza è una priorità, e Israele intende conformarsi agli standard internazionali mentre gestisce la distribuzione degli aiuti nella regione. (Fonte ANSA)