La Calabria investe nell’internazionalizzazione delle PMI: un nuovo avviso pubblico in preinformazione

Il Dipartimento sviluppo economico e attrattori culturali della Regione Calabria comunica l’apertura, in preinformazione, dell’Avviso pubblico finalizzato ad accompagnare il sistema produttivo regionale nei processi di apertura e/o incremento dell’export, di diversificazione dei mercati di sbocco e di utilizzo di canali digitali.

I dettagli dell’avviso saranno presentati in conferenza stampa prima della fine dell’anno. Sarà anche l’occasione per rendere noti i risultati del programma SAFE, aiuti alle imprese per il caro energia, e i risultati della partecipazione all’Avviso macchinari e impianti.