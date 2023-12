Nuovi razzi lanciati verso Israele, e a Gaza continua la scia di morti

Lo Stato di Israele ha colpito postazioni militari di Hezbollah, nel sud del Libano, in risposta ai lanci di razzi e tiri dall’altra parte del confine. La notizia è stata riportata dal portavoce militare.

Nella frontiere delle zone israeliane, questa mattina, sono sono risuonate per 3 volte le sirene di allarme a causa dei lanci dal sud del Libano.

La guerra tra Hamas e Israele sembra non volersi placare, i morti a Gaza, sono 20.057 e 53.320 feriti dal 7 ottobre scorso, come fa sapere il Ministero della Salute palestinese sui propri profili social. Nelle ultime 48 ore, ci sono state ben 390 vittime e 734 feriti, come aggiunge la nota (fonte: ansa.it).

AO