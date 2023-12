Carcere. Informatizzare istituti per formazione a distanza

(DIRE) Roma, 23 Dic. – “L’impegno è di costruire una relazione virtuosa tra carcere, impresa e istruzione. Per esempio, informatizzando tutti gli istituti di pena e collegandoli, attraverso accordi nazionali, alle scuole e alle università, per consentire ai detenuti la frequenza a distanza delle lezioni”.

Lo scrivono il presidente del CNEL, Renato Brunetta, e il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in un articolo pubblicato stamani dal Sole 24 ore nel quale illustrano l’accordo tra le due istituzioni per la formazione e il lavoro in carcere. (Red/Dire) 09:43 23-12-23