Cosenza: Uomo denunciato per percosse e violenza privata

Nella serata appena trascorsa, durante i controlli del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere, predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza dr. Giuseppe Cannizzaro, gli Agenti della Squadra Volante, a seguito di segnalazione da parte di una donna che aveva notato una signora in lacrime che affacciata da una finestra chiedeva aiuto, intervenivano in una nota via della città di Cosenza.

Gli operatori dopo aver individuato e preso contatti con la vittima, che riferiva loro di aver subito percosse e violenza privata da un amico che la ospitava per il periodo natalizio, in poco tempo riuscivano a rintracciare l’uomo in questione che, per i fatti sopra esposti, veniva denunciato all’A.G. competente per i reati di cui sopra.

Dopo aver ricevuto le necessarie rassicurazioni ed il conforto del caso, la vittima veniva affidata ad un’associazione del luogo che la riaccompagnava presso la propria abitazione sita in un Comune della Provincia.

Il tutto si comunica nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Cosenza/articolo/11406586d105169fe634608588