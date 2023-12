Difesa. Crosetto in Polonia su Nave Marceglia e in visita a task force air

(DIRE) Roma, 23 Dic. – In Polonia la prima tappa che segna l’inizio della visita del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione delle festività natalizie, ai militari italiani impegnati nei Contingenti all’estero. Il Ministro ha incontrato il personale del contingente italiano a bordo della Nave Marceglia impiegata nel Mar Baltico nell’ambito dell’Operazione “Brilliant Shield”. A tutti loro ha rivolto gli auguri per le festività, segno della vicinanza e della stima del Governo e degli italiani per il loro impegno.

“Famiglia vuol dire che quando sei in difficoltà sai di avere qualcuno che ti ascolta, devi sapere che c’è qualcuno che non ti lascia mai solo, ed è quello che io vorrei che noi diventassimo, che quello fosse la Difesa nei confronti di quelli che la servono. Tutti insieme, siamo qualcosa di positivo, significa essere una famiglia e una famiglia sa perdonare, sa sorreggere quando è giusto sorreggere, sa dire datti una mossa quando vede che ti stai addormentando. Questo dobbiamo essere. Questo io vorrei che fosse la Difesa, e questo è il motivo principale che mi porta qua oggi”.

Durante la sua visita in Polonia il Ministro ha avuto occasione di incontrare il viceministro della Difesa polacco Pawel Zalewski e al termine ha affermato: “In Polonia ottimo incontro con il viceministro della Difesa Zalewski che ha espresso apprezzamento per l’impegno della Difesa italiana nel Paese e grande interesse a portare avanti iniziative comuni in ambito militare, industriale e in organizzazioni internazionali. Orgogliosi di ciò che fate e di come rappresentate l’Italia. Difendendo lo spazio aereo NATO in Polonia, così vicino al conflitto russo-ucraino, difendete i nostri principi e la democrazia”. (Red/ Dire) 18:12 23-12-23