Reggio Calabria, Pellaro: serata di festa con l’evento “Aspettando il Natale…..cultura, tradizioni e sapori”

Serata di festa presso la Sala Parrocchiale Mons. A. Barberi a Bocale di Reggio Calabria, per l’evento “Aspettando il Natale…..cultura, tradizioni e sapori”. Eventi natalizi che si ripropongono da 10 anni, attraverso diverse attività. La serata è trascorsa in allegria, tra sorrisi e divertimento nello stare assieme, grazie allo spettacolo “il Nuovo Babbo Natale” messo in scena dall’Associazione socio culturale Amici del Musical, di Pellaro, tanti anziani coadiuvati da giovani che hanno dato il meglio di se, per far divertire il pubblico presente, divertendosi allo stesso tempo.

Il Natale è un periodo speciale, in cui la magia dell’amore e della condivisione si diffonde in ogni cuore. Momenti di aggregazione in spirito natalizio, al termine brindisi augurale di Buone Feste e degustazioni prodotti tipici. Grazie ancora per l’impegno e la partecipazione dell’associazione socio-culturale Amici del Musical, che ha presentato ” Il nuovo Babbo Natale “, uno spettacolo che, con ironia e tanto divertimento ha voluto toccare alcuni temi importanti: le donne, il coraggio, il peso delle nostre scelte e il perdono.

Babbo Natale deve andare in pensione e scegliere un sostituto. Chi corrisponde ai requisiti è una donna, Lucy, che però non crede più nella magia del Natale. Riusciranno i personaggi del Polo Nord a convincerla? Si,Lucy, dopo una riflessione personale accetta il cambiamento, riaccendendo il desiderio di essere migliori : felici nel donare, senza aspettarsi nulla in cambio. Continueremo a lavorare, in sinergia con le tante associazioni del territorio, per preservare e promuovere le nostre tradizioni, trasformando ogni evento in un occasione di socialità ed aggregazione per la nostra comunità.

La Pro Loco Reggio Sud Aps augura a tutti Buone Feste e continuerà a promuovere azioni quotidiane che saranno il motore che guiderà, anche per il 2024, la tutela, promozione e valorizzazione del nostro territorio e del suo patrimonio materiale ed immateriale.