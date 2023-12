Vestito da Babbo Natale si cala da palazzo e precipita dal 24esimo piano

Il video delle immagini scioccanti

Un tragico incidente è avvenuto a Chelyabinsk, Russia, la vigilia di Natale. Un uomo vestito da Babbo Natale ha voluto fare una sorpresa ad un gruppo di persone che erano in piena festa, ma ha finito per cadere dal 24esimo schiantandosi al suolo. Il momento del tragico incidente è stato ripreso dagli abitanti della città di Russia che si erano riuniti per assistere allo spettacolo che avrebbe messo in scena il 25enne. Come si può vedere nella clip, l’evento è avvenuto quando l’uomo si è arrampicato su un balcone ma non ho trovato i cavi di sicurezza e sarebbe caduto dopo aver perso l’equilibrio, secondo fonti della polizia. Al momento della caduta erano presenti la moglie e i figli della vittima.

Sul posto, dopo l’incidente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono intervenute due ambulanze per prestare le cure all’uomo, senza però alcun risultato. Secondo gli inquirenti, infine, si sta lavorando per chiarire le circostanze dell’accaduto, anche se si sospetta che a possibile violazione delle norme di sicurezza. Ecco il link del video del momento in cui l’uomo vestito da Babbo Natale cade nel vuoto dal 24° piano disponibile all’indirizzo: https://www.itemfix.com/v?t=gc4yhf&jd=1

(Foto di repertorio)

