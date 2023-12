PA. Rubano (FI): Bene Zangrillo e Bernini per decreto su apprendistato giovani

(DIRE) Roma, 26 Dic. – “Un plauso al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo e al ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, per l’avvio delle procedure per il reclutamento dell’apprendistato di giovani laureati. Con questa iniziativa, di concerto con il ministero dell’Università, si colgono due preziosi obiettivi, una strategia vincente per l’attuazione del Pnrr e l’immissione nella Pa di giovani e preparate risorse.

Forza Italia raggiunge un importante obiettivo e continua a lavorare al Governo e in Parlamento per una Pa sempre più efficiente e per valorizzare le nostre menti più brillanti”. Così in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. (Red/ Dire) 16:01 26-12-23