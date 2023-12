Strage familiare alla porte di Parigi: fermato il marito

10:20 – Un triste notizia all’indomani del Natale arriva dalla Francia, precisamente dalla periferia di Parigi. Strage familiare a Seineet-Marne, dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di una donna e dei suoi 4 figli: di 10, 7 e 4 anni d’età ed il più piccolo di soli 9 mesi.

Ancora non è stata fatta luce sugli omicidi ma la Polizia ha fermato il marito della donna e padre dei bambini che era in un primo momento irreperibile, così riporta l’emittente francese BFMTV. L’uomo, un 33enne, pare fosse già noto per vicende di violenza domestica. Non vi sarebbero segni d’infrazione nella casa dove si sono verificati gli omicidi. Le indagini della strage di Natale sono tutt’ora in corso.

La strage è stata scoperta in quanto i parenti che chiamavano per le festività non avevano ottenuto risposta ed allarmati hanno avvisato le Forze dell’Ordine.

Federica Romeo