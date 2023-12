Incontro tra Blinken e Obrador

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, oggi si è recato a Città del Messico, per incontrare il Presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador.

I due politici si sono incontrati per negoziare urgentemente su alcune misure, come “l’immigrazione irregolare senza precedenti” al confine con gli Stati Uniti. Il leader messicano vorrebbe cooperare con gli USA, per la “gestione regolare dei flussi migratori” e per insistere sulla necessità di mantenere aperti tutti i valichi di frontiera al fine di evitare ripercussioni sul commercio.

A Novembre, le autorità di frontiera degli USA, hanno arrestato 242 mila migranti a confine con il Messico, e nei primissimi giorni di Dicembre in molti erano sprovvisti di documenti (fonte: ansa.it).

AO