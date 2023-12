Infrastrutture. Salvini: In Sardegna 10 mld di investimenti

(DIRE) Cagliari, 27 dic. – “Per la Sardegna -tra infrastrutture, strade, ferrovie e dighe- ci saranno circa 10 miliardi di investimenti nei prossimi anni. Questo in risposta a chi sperava non ci fosse questa attenzione per l’isola. Ovviamente serviranno alcuni anni per recuperare decenni di mancati investimenti. Ma le opere infrastrutturali in Sardegna sono tra le priorità nella mia scrivania”. Così il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i cronisti dopo il sopralluogo nella caserma dei Carabinieri “Livio Duce” di Cagliari, dove sono in corso lavori di riqualificazione.

“Sono contento di aver toccato con mano -dopo anni di lavori, ricorsi e lungaggini- quello che diventerà un cuore pulsante della sicurezza per Cagliari e la Sardegna- le parole del leader della Lega in riferimento alla caserma-. Qui arriveranno 700 donne e uomini dell’Arma, una parte di Cagliari tornerà a nuova vita. Sono soldi ben spesi. Con il nuovo Codice degli appalti, entrato in vigore proprio quest’anno, si eviterà in futuro di metterci otto anni per un intervento da 8 milioni di euro per sistemare una caserma”.

